R. Raši: S OECD pripravíme národnú stratégiu pre boj s korupciou

Na snímke vpravo podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a vľavo zástupkyňa generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi počas podpisu deklarácie o spolupráci v boji proti korupcii a podvodom v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave vo štvrtok 17. mája 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Národnú stratégiu pre efektívny boj s korupciou a boj proti podvodom s eurofondami pripraví Slovensko v spolupráci s organizáciou OECD a jej expertnými tímami. Pre médiá to vo štvrtok povedal vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) po podpise Deklarácie o spolupráci v boji proti korupcii a podvodom so zástupkyňou generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi. Pôjde o ročný projekt, ktorý sa má skončiť v polovici roka 2019.Spolupráca s OECD je súčasťou akčného plánu na podporu transparentnosti a zjednodušenia eurofondov z roka 2017 a pokračovaním procesu, ktorý začal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).uviedol Raši s tým, že iniciatíva osloviť OECD bola na slovenskej strane. Dodal, že do spolupráce bude zapojený napríklad Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad SR.Kiviniemi reagovala, že sa začala nová kapitola spolupráce s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.konštatovala s tým, že organizácia je ochotná ponúknuť vláde SR svoje skúsenosti a hľadať riešenia. Musí byť jasné, že hlavným cieľom je zabezpečiť viac efektívnu politiku, ktorá zlepší život občanov na Slovensku, zdôraznila.Raši poznamenal, že z 38 opatrení akčného plánu bolo 22 prijatých. Ako príklady uviedol elektronické prideľovanie žiadostí odborným hodnotiteľom, posilnenie rozsahu zverejnených informácií, sprísnené podmienky výberu hodnotiteľov či elektronickú komunikáciu medzi žiadateľom a riadiacim a spostredkovateľským orgánom, zverejnenie hodnotiacich hárkov.