R. RAŠI: Skúsenosti z riadenia Košíc chcem preniesť do celého kraja

Košice 31. októbra (TASR) – Skúsenosti z riadenia samosprávy chce Richard Raši využiť v prospech kraja. V nadchádzajúcich voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) sa uchádza ako kandidát koalície strán Smer–SD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana zelených Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti o funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Ako ďalej uviedol v rozhovore pre TASR, investori majú záujem o Košický kraj, potrebujú však kvalifikovanú pracovnú silu, a tu má kraj veľkú kompetenciu v strednom školstve a v stredoškolskom vzdelávaní. Druhá oblasť podpory zamestnávateľom je v oblasti dopravnej infraštruktúry, teda nadväznosti dopravných spojov najmä v menších mestách a obciach, aby sa ľudia vedeli komfortne dostať do práce alebo do školy.