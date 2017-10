R. Romeva: Katalánsky parlament v pondelok zasadne aj napriek zákazu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Barcelona 6. októbra (TASR) - Katalánsky parlament sa na budúci pondelok zíde na svojom zasadnutí aj napriek zákazu španielskeho ústavného súdu. V rozhovore pre britskú stanicu BBC to dnes uviedol šéf katalánskej diplomacie Raül Romeva.Romeva označil schôdzu parlamentu za dôležitú. "Parlament bude diskutovať, parlament sa zíde. Bude to debata, a to je dôležité," uviedol na margo pondelkového vývoja Romeva, ktorý znova zopakoval, že súčasnú krízu medzi Barcelonou a Madridom možno riešiť len dialógom, nie súdnou cestou.Na pondelkovú schôdzu mali poslanci v úmysle pozvať katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta, aby ich oficiálne zoznámil s výsledkami referenda, v ktorom sa podľa katalánskeho vedenia 90 percent hlasujúcich vyslovilo za samostatnosť Katalánska. Parlament, v ktorom majú väčšinu práve prívrženci nezávislosti, by potom mal hlasovať o jednostrannom vyhlásení nezávislosti.Romevov výrok ohľadom nutnosti dialógu súvisí s krokom katalánskych socialistov, ktorí v podaní zaslanom španielskemu ústavnému súdu upozorňujú, že v prípade jednostranného vyhlásenia nezávislosti v Katalánsku vládnuca väčšina hrubo poruší základný zákon Španielskeho kráľovstva a poprie aj práva poslancov vystupujúcich proti tomuto kroku.Ústavný súd ich podanie prijal 5. októbra, čím automaticky uvalil dočasný zákaz na konanie mimoriadneho zasadania katalánskeho parlamentu.Právnici regionálneho parlamentu takisto upozornili, že zasadanie bude nelegálne, pretože by sa na ňom rokovalo o výsledkoch referenda, ktoré ústavný súd už predtým zakázal.