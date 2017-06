R. Rybníček sa rozhoduje, ako ďalej so zakladaním strany TOSKA

Na snímke Richard Rybníček. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Richard Rybníček, ktorý vlani v októbri avizoval založenie novej politickej strany s názvom TOSKA, sa v priebehu júla rozhodne, ako bude postupovať ďalej.uviedol pre TASR.Tvrdí, že všetko ide zatiaľ podľa plánu. Hovorí o vytváraní tímu ľudí aj o príprave dvoch programov.konkretizoval.Po oznámení zámeru založiť stranu mu KDH ponúklo vstup do hnutia aj miesto v predsedníctve, čo Rybníček neprijal. Spoluprácu s KDH podľa vlastných slov ale neodmieta.poznamenal pre TASR.Jeho cieľom je totiž, ako tvrdí, postaviť stranu, ktorej kľúčovou víziou pre Slovensko je, aby centrálna vláda a parlament odovzdali čo najviac kompetencií aj s peniazmi do regiónov. Tam si ľudia budú podľa Rybníčka vedieť oveľa lepšie spravovať veci verejné a napĺňať svoje potreby a predstavy o kvalite svojho života.vysvetlil. Ide podľa jeho slov o zásadnú zmenu charakteru štátu a návrat ku koreňom, ktoré tvoria pravé prirodzené regióny a mestá a obce na Slovensku.uzavrel.Strana TOSKA (tradícia, odbornosť, služba, komunikácia, ambicióznosť) chce byť konzervatívna a pravicová. Na konci tohto roka by Rybníček chcel predstaviť programové vyhlásenie vlády, s ktorým by strana išla do volieb.