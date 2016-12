R. SULÍK: Ak sa A. Kiska stane premiérom, budem mu gratulovať ako prvý

Predseda SaS Richard Sulík Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Ak vznikne politická strana Progresívne Slovensko na čele s terajším prezidentom Andrejom Kiskom, vyhrá voľby a Kiska sa stane premiérom, líder SaS Richard Sulík bude prvý, kto mu bude gratulovať a bude to úprimné. Povedal to v bilančnom rozhovore pre TASR s tým, že on osobne po funkcii predsedu vlády nebaží.povedal na margo vývoja po posledných parlamentných voľbách, kedy SaS skončila druhá za Smerom-SD a Sulík spustil rokovania o vzniku stredopravej koalície.Aj v súčasnosti je presvedčený, že by takáto vláda bola pre Slovensko oveľa lepšia.uistil.Ak chcel Sulík vytvoriť po voľbách koalíciu, vládnuť by musel aj s Borisom Kollárom (Sme rodina). V októbri Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) potvrdil pravosť dokumentov, ktoré ho spájajú s mafiou a pašovaním drog. Kollár to odmieta, tvrdí, že neviezli drogy, ale striebro. Porovnávať tento prípad s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD), ktorého opozícia kritizuje pre kauzu Bašternák, však Sulík nechce.povedal Sulík.Dokumentom NBÚ však líder SaS verí.odkázal.Sulík zároveň uznáva, že súčasná koalícia Smer-SD, Most-Híd a SNS je stabilnejšia, ako by bola prípadná stredopravá vláda.myslí si.Na otázku, či by ju ako premiér dokázal udržať, Sulík odvetil, že už nie je nováčikom.uzavrel.