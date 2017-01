R. SULÍK: Naša kultúra je postavená na slobode slova

Predseda SaS Richard Sulík Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 9. januára (TASR) - Predstava poslanca Martina Poliačika (SaS) o liberalizme je zrejme iná, ako je predstava šéfa strany Richarda Sulíka. Pre TASR to v rozhovore povedal Sulík s tým, že on sám bojuje za slobodu jednotlivca, ktorý je občanom SR.uistil šéf liberálov. Pripustil však, že v strane sú dva názorové prúdy. "uviedol.Poliačik súhlasí, že v SaS je možné povedať svoj názor, ale dôležité podľa neho je, aby sa na základe takéhoto názoru aj niečo dialo.odkázal.Hovorkyňa strany Katarína Svrčeková ešte v novembri pre TASR uviedla, že oficiálny postoj strany je v tejto dobe Vízia SaS do roku 2024. "povedala.Sulík ako šéf liberálnej strany v lete rozčeril hladinu vyjadrením, že islam nie je kompatibilný s našou kultúrou. Za svoje postoje v tejto otázke čelil kritike jednak vnútri strany, ale aj zvonku. Na tom, čo povedal, trvá aj v súčasnosti.vysvetlil.Podľa Sulíkových slov sme teraz konfrontovaní s ideológiou, ktorá vraví, že muž je viac ako žena, veriaci je viac ako neveriaci a homosexuála rovno potrestať.vyhlásil.Sulík však pripúšťa, že liberálne témy, ako registrované partnerstvá či dekriminalizácia marihuany, ktoré mali veľký vplyv na volebný výsledok SaS v roku 2010, v strane až tak nerezonujú.dodal.