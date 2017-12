R. Sulík: Odchod J. Mihála ma mrzí, myslím si, že spravil chybu

Na snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 29. decembra (TASR) - Tohtoročný odchod Jozefa Mihála zo SaS šéfa liberálov Richarda Sulíka mrzí a myslí si, že Mihál urobil svojím rozhodnutím chybu. Sulík to povedal pre TASR v bilančnom rozhovore s tým, že na druhej strane odchod Martina Poliačika chápe, keďže je to ľavičiar a jeho prestup do Progresívneho Slovenska je preto pochopiteľný.Keď Mihál SaS opustil, strana v stanovisku uviedla, že Mihál doplatil na nabitý program a že jeho dilema medzi potrebou oddýchnuť si od politiky, venovať sa viac prednáškovej činnosti a rodine spolu s jeho nesúhlasom s niektorými postojmi Richarda Sulíka vyústila nielen do častých absencií v parlamente, ale nakoniec aj do odchodu zo strany. SaS tiež uviedla, že sú s tým úzko spojené Mihálove zdravotné problémy a odporúčania lekárov, aby zvoľnil svoje tempo. Mihál napriek tomu v politike pokračuje.povedal Sulík.Pri Poliačikovi uznáva, že sa v SaS cítil zle a v Progresívnom Slovensku mu bude oveľa lepšie. Na otázku, či SaS nebude musieť po Poliačikovom odchode viac akcentovať témy, ako dekriminalizácia marihuany či registrované partnerstvá, Sulík odvetil, že novou tímlíderkou pre osobné slobody sa stala Natália Blahová.uistil.Ďalšie odchody zo SaS Sulík vylučuje.deklaroval.Po Poliačikovom odchode hovoril podpredseda SaS Ľubomír Galko o potrebe sebareflexie.povedal Sulík.Po Mihálovi ostal v strane uvoľnený podpredsednícky post.dodal Sulík.Mihál sa rozhodol odísť zo SaS vo februáriuviedol Mihál na sociálnej sieti.