R. SULÍK: Odvolanie P. Plavčana je súčasťou mocenskej hry premiéra

Na snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík počas tlačovej konferencie o vládnej kríze v Bratislave 16. augusta 2017. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Peter Plavčan (nom. SNS) už dávno nemal byť ministrom, no dnešná výzva na jeho odvolanie zo strany Roberta Fica (Smer-SD) je iba súčasťou mocenskej hry predsedu vlády. Vyhlásil to predseda SaS Richard Sulík na dnešnom mimoriadnom brífingu, na ktorom sa vyjadroval k aktuálnej situácii, ktorá nastala vo vládnej koalícii po vyhlásení premiéra Fica a jeho žiadosti o personálnu zmenu na poste ministra školstva.Premiérov dnešný počin podľa Sulíka dokumentuje, že Fico nie je v stave, aby konal rozvážne a nezvláda riešiť problémy v zlepenci, ktorý sám vytvoril.uviedol Sulík.Líder najsilnejšej opozičnej strany zvýraznil, že súčasná vládna kríza, na ktorej má podľa neho práve premiér najväčší podiel viny, nevznikla z dôvodu programových nezhôd, ale len pre peniaze a hádky "ako deliť lup". Sulík zdôraznil, že práve pod vedením Roberta Fica nabrala korupcia obludné, nevídané rozmery.uviedol.Ficovi odkázal, že ak má byť odvolaný Plavčan, mal byť rovnako odvolaný minister práce Ján Richter a minister vnútra Robert Kaliňák (obaja Smer-SD). Premiéra Sulík vyzval, aby v súčasnej situácii "nehazardoval so Slovenskom".uviedol Sulík. Zopakoval takisto, že liberáli sú pripravení vládnuť.K dnešnej situácii sa vyjadril i líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Priznal, že má obavy, aby súčasná situácia neviedla ku kupovaniu poslancov.dodal.K odchodu ministra školstva Plavčana dnes vyzval premiér Fico. Zdôvodnil to tým, že si vládna koalícia nemôže dovoliť hazardovať s dôverou verejnosti, naštrbenou udalosťami na ministerstve školstva. Predsedu SNS Andreja Danka požiadal, aby v čo najkratšom čase navrhol nového šéfa školského rezortu.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).