R. SULÍK: Otázky v prieskume neboli sugestívne, Fica vyzývam na debatu

Predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Líder SaS Richard Sulík odmieta, že by otázky v prieskume verejnej mienky, ktorý si liberáli objednali v agentúre Polis a so zameraním na budúcnosť Slovenska v jadre EÚ, boli sugestívne. Vyhlásil to na dnešnej tlačovej konferencii s tým, že otázky mu odobril aj šéf agentúry Ján Baránek.povedal Sulík s tým, že takto položené otázky nemajú žiadnu výpovednú hodnotu.Preto SaS agentúru Polis požiadala, aby prieskum zopakovala, ale s inými otázkami.zdôraznil Sulík.Postoj premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý je jednoznačne za účasť Slovenska v jadre EÚ, považuje líder SaS za škodlivý.apeloval Sulík.On sám je presvedčený, že jadro neexistuje.zdôraznil.Podľa Sulíka EÚ nie je samoúčelný projekt, ale prostriedok, aby sa ľudia mali lepšie.podotkol.Premiéra Fica Sulík vyzval na televíznu debatu na tému budúcnosti SR v EÚ.dodal.SaS sa cez Polis v prieskume občanov pýtala na ich názor na členstvo v jadre EÚ, keby to pre Slovensko znamenalo aj zvyšovanie daní na dorovnanie sa západoeurópskym štátom, platenie ďalších peňazí do Grécka, súhlas s prerozdeľovacími kvótami na utečencov a súhlas s ručením za vklady problémových západoeurópskych bánk. Pri každej z týchto otázok nadpolovičná väčšina respondentov (od 52 do 68 percent) nesúhlasila s výrokom premiéra Fica, že by sa Slovensko malo snažiť dostať do jadra Únie.Predseda vlády v reakcii na sociálnej sieti uviedol, že Sulík týmto prieskumom jasne ukázal, čo by urobil s krajinou, keby ju raz mal možnosť riadiť.pripomenul Fico s tým, že žiadne jadrové zbrane ani základne na Slovensku nie sú.Podľa Fica niečo podobné predviedol Sulík.vyhlásil premiér s dôvetkom, že sa aspoň ukázalo, že Sulík nechce mať SR v Únii a túto krajinu bude ťahať do pekla.dodal.