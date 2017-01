R. SULÍK: Viem si predstaviť, že R. Fico na jar už nebude premiérom

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík počas brífingu s novinármi na programovej konferencii politickej strany SaS v Modre 12. novembra 2016. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. januára (TASR) - Líder opozičnej SaS Richard Sulík si vie predstaviť, že Robert Fico (Smer-SD) už na jar nebude premiérom. Povedal to v rozhovore pre TASR s tým, že netuší, akú má ešte predseda vlády motiváciu." povedal Sulík.S predčasnými parlamentnými voľbami však šéf liberálov nepočíta. "" uznal.Ak by na to prišlo, SaS skorší termín volieb podporí. "" uistil Sulík.To, že k zmene vo vláde nedošlo ani napriek snahe opozície, ktorá organizovala protesty pred bytovým komplexom Bonaparte, Sulík za frustrujúce nepovažuje. "" dodal.