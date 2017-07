R. Sulík: Vláda je síce stabilná, ale za akú cenu

Na snímke predseda SaS a slovenský europoslanec Richard Sulík Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 2. júla (TASR) – Súčasná vláda Smeru-SD, Mosta-Híd a SNS je síce stabilná, ale za akú cenu. Upozornil na to dnes v diskusnej relácii TA3 V politike europoslanec a líder opozičnej strany SaS Richard Sulík. Negatívnu stránku stability napríklad vidí v ideových kotrmelcoch niektorých členov vlády či v tom, že minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) dodnes sedí v kresle, hoci existuje množstvo dôvodov na jeho odstúpenie.Opozícia podľa Sulíka nemusí silou mocou držať pokope a určitú rozmanitosť v tomto smere nevníma negatívne.skonštatoval. Všetky ostatné strany sú pre SaS potenciálni partneri.Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová z opozičného OĽaNO-NOVA uviedla, že ak by nevideli alternatívu voči súčasnej vláde, tak sa v hnutí neangažuje.uviedla v relácii.To, či nahradí Igora Matoviča v pozícii lídra hnutia, nepovažuje za aktuálnu otázku. Zároveň uviedla, že sa pripravujú reflektovať na novelu zákona o politických stranách, ktorú chystá predložiť koaličná SNS. Remišová považuje túto novelu za ďalší zbytočný návrh na likvidáciu OĽaNO-NOVA, ktoré čelí kritike, že je hnutím štyroch ľudí.priblížila. OĽaNO-NOVA podľa jej slov od svojich hodnôt neuhlo a v parlamente presadzuje to, čo sa zaviazalo vo svojom volebnom programe.Remišová upozornila aj na podľa nej nepriaznivý stav v školstve či zdravotníctve na Slovensku. Taktiež na riešenie korupcie v krajine, nezávislosť polície či vyšetrovanie káuz. Podľa nej existujú osoby, ktoré majú svojich vyšetrovateľov a prokurátorov. Ako podotkla, polícia a vláda sa každý týždeň chvália odhalením korupcie, kde sa ako úplatok dali napríklad darčekové tašky či štyri kilá klobásy.skonštatovala.gru von