R. Sulík: Voľby ukázali, že pravica zvalcovala Smer-SD

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. novembra (TASR) – Tohtoročné voľby do VÚC ukázali, že pravica zvalcovala Smer-SD. Na margo neoficiálnych výsledkov volieb to vyhlásil líder SaS Richard Sulík. Je to podľa neho preto, lebo ľudia chcú zmenu a majú plné zuby toho, čo sa na Slovensku posledné roky deje.Zatiaľ neoficiálne víťazstvo Juraja Drobu v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) podľa neho nikto nečakal. Hodnotí to ako obrovský úspech, ale aj záväzok.skonštatoval Sulík s tým, že ľudia chcú slušne spravovanú krajinu.Juraj Droba (SaS), ktorý podľa neoficiálnych výsledkov zrejme získa post predsedu BSK, sa pre médiá vyjadrí po 02.15 h. Podľa zhruba 95 percent sčítaných hlasov je s 20,3 percentami na prvom mieste. Svoj hlas mu odovzdalo viac ako 34.000 voličov.