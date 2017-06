R. SULÍK: Západoeurópske štáty chcú zneužiť pravidlá v doprave

Richard Sulík, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 1. júna (TASR) – Západoeurópske štáty chcú zneužiť pravidlá o vyslaných pracovníkoch v doprave na ochranu vlastných trhov, uviedol pre TASR europoslanec Richard Sulík. Európska komisia (EK) pre túto oblasť v stredu (31.5.) navrhla jednotné európske pravidlá, ktoré majú garantovať vodičom pri práci v zahraničí vyšší plat a ďalšie sociálne výhody.EK navrhuje, aby pri medzinárodnej doprave boli vodiči, ktorí strávia aspoň tri dni na území iného členského štátu, považovaní za vyslaných pracovníkov. V tom prípade majú nárok na minimálnu mzdu v danom štáte. Tento systém v súčasnosti uplatňujú len niektoré členské štáty a EK chce, aby platil naprieč Úniou.vyhlásil Sulík.Prekáža mu napríklad zákaz prespávania v kabínach kamiónov, ktorý už uplatňuje Nemecko a objavil sa aj v návrhu EK. Rovnako kritizuje, že francúzske úrady vyžadujú od vodičov z iných štátov dokumenty vo francúzštine.dodal Sulík.V otázke odpočinku vodičov nákladných vozidiel a autobusov EK presadzuje nový systém povinného odpočinku. Vodiči by po šiestich dňoch práce mali odpočívať najmenej 45 hodín. Najviac dvakrát do mesiaca by mohli mať skrátený odpočinok na 24 hodín, ale zamestnávateľ im to musí neskôr kompenzovať. EK chce tiež zamestnávateľom uložiť povinnosť zohnať vodičom ubytovanie, aby nespali v kabínach.Opatrenia, týkajúce sa vodičov pracujúcich v zahraničí, podrobil kritike europoslanec Ivan Štefanec. Návrh z dielne EK je podľa neho v rozpore s logikou spoločného európskeho trhu.vysvetlil.Štefanec prisľúbil, že sa, podobne ako v minulosti, postaví proti opatreniam, ktoré poškodzujú slovenských podnikateľov v iných členských štátoch.Návrh od EK ale v rozhovore pre TASR privítal generálny riaditeľ prepravnej spoločnosti Bring Trucking, a.s., Martin Ľupták. Za veľký problém považuje skutočnosť, že časť európskych predpisov v doprave si ešte niektoré členské štáty upravujú po svojom, čím vzniká veľa nečakaných problémov. Vyslovil sa za jednotnú a zjednodušenú európsku legislatívu.