R. Tkáč sa stal absolútnym víťazom majstrovstiev SR vo vzpieraní

muži:



dvojboj (trh+nadhod):



do 62 kg: 1. Michal Baláň (MŠO Štúrovo) 208 kg (trh: 93 kg + nadhod: 115 kg), 2. Lukáš Fiala (VK KOFI Trenčín) 170 (70+100)



do 69 kg: 1. Rudolf Lukáč (TJ Luke Trenčín) 240 (105+135), 2. Peter Janíček 201 (90+111), 3. Miroslav Dauda (obaja WLC Elkop Dolný Kubín) 196 (90+106)



do 77 kg: 1. Miroslav Janíček (WLC Elkop Dolný Kubín) 270 (120+150), 2. Vladimír Škapec (TJ Olympia Bobrov) 260 (117+260), 3. Patrik Broda (TJ Tatran Krásno nad Kysucou) 227 (112+115)



do 85 kg: 1. Peter Poláček (TJ Tatran Krásno nad Kysucou) 310 (140+170), 2. Richard Tkáč (VŠC Dukla Banská Bystrica) 310 (140+170), 3. Pavol Svrček (VK Kofi Trenčín) 266 (121+145)



do 94 kg: 1. Michal Bodorík 300 (130+170), 2. Karol Samko 290 (130+160), 3. Viktor Ostrovský (všetci VŠC Dukla Banská Bystrica) 284 (126+158)



do 105 kg: 1. Tomáš Romaňák (TJ Olympia Bobrov) 318* (141+167*), 2. Lukáš Kožienka (VŠC Dukla Banská Bystrica) 290 (120+170), 3. Samuel Paulus (TJ Tatran Krásno nad Kysucou) 283 (131+152)



nad 105 kg: 1. Radoslav Tatarčík (VŠC Dukla Banská Bystrica) 343 (166+177), 2. Michal Pokusa (WLC Elkop Dolný Kubín) 311 (135+176), 3. Erik Simonics (MKVaSŠ Veľký Meder) 310 (140+170)

ženy:



do 53 kg: 1. Adriána Bieliková (TJ Luke Trenčín 93 (40+53) - jediná štartujúca v kategórii



do 58 kg: 1. Veronika Vršková (ŠKV Dunajplavba Bratislava) 157 (67+90), 2. Lenka Adamíková (ŠV Kysucké Nové Mesto) 143 (68+75), 3. Lenka Boryová (TJ Olympia Bobrov) 122 (52+122)



do 63 kg: 1. Ivana Horná (VK KOFI Trenčín) 177 (76+101), 2. Lucia Kršková (TJ Luke Trenčín) 168 (74+94, 3. Ivana Kotlárová (VK KOFI Trenčín) 131 (55+76)



do 69 kg: 1. Eliška Fernezová (TJ Olympia Bobrov) 163 (70+93), 2. Viktória Malčeková (VŠC Dukla Banská Bystrica) 157 (6ť+92), 3.Bibiana Večeřová (ŠV Kysucké Nové Mesto) 140 (65+75)



do 75 kg: 1. Iveta Zimanová (VK KOFI Trenčín) 123 (61+62) - jediná štartujúca v kategórii



do 90 kg: 1. Nikola Seničová (MKVaSŠ Košice) 172 (81+91), 2. Zuzana Tencerová (Crossfit Košice) 170 (80+90), 3. Miriam Skovajsová (ŠKV Považan Nové Mesto nad Váhom) 105 (48+57)



nad 90 kg:



1. Zuzana Svrčková (VK KOFI Trenčín) 162 (71+91) - jediná štartujúca v kategórii



hodnotenie oddielov a klubov: 1. WLC Elkop Dolný Kubín 1653 bodov, 2. VŠC Dukla Banská Bystrica 1817, 3. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1507.



