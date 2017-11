R.Trnka: Víťazstvo je pre mňa obrovský záväzok

Na snímke kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka po zverejnení neoficiálnych výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Košiciach. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 5. novembra (TASR) – Víťaz volieb predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA, Šanca) sa po zverejnení neoficiálnych výsledkov poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli k volebným urnám.uviedol pre novinárov vo svojom volebnom štábe.Trnka vyjadril zámer postupovať po nástupe do funkcie v súlade so svojím programom na prvých sto dní.Vo volebnom súboji tesne porazil košického primátora Richarda Rašiho (Smer-SD, SMK-MKP, Strana zelených Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti). Trnka v tejto súvislosti konštatoval, že sa snažil nastaviť kampaň čo najúčinnejšie a najefektívnejšie vzhľadom na to, aké mal možnosti, hlavne finančné. Jeho kampaň bola osobná a kontaktná s výjazdmi do obcí a vysvetľovaní vízie a programu, ktorý sa s snaží presadiť.povedal.V súvislosti s doterajším obsadením Úradu KSK pod vedením doterajšieho predsedu Zdenka Trebuľu (Smer-SD) uviedol, že na úrade je. Zamestnancom odporúčal v najbližších dňoch neplniť príkazy, čo sa týka skartovania dokumentov.Trnka získal vo voľbách 37,8 percenta hlasov, druhý Raši mal 37,24 percenta. Celková volebná účasť dosiahla 26,73 percenta. Trnkova výhra vyvolala v jeho volebnom štábe veľkú eufóriu a skandovanie.