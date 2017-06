R. Urc oslávil osemdesiatku krstom svojej knihy o dokumentaristoch

Rudolf Urc. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 12. júna (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére bolo dnes miestom oslavy životného jubilea slovenského režiséra, scenáristu, dramaturga, pedagóga a filmového publicistu Rudolfa Urca. Pri príležitosti jeho 80. narodenín premietli päticu krátkych filmov, ktoré režíroval alebo na nich spolupracoval, a do života uviedli jeho novú knihu Neviditeľné dejiny dokumentaristov (vyšla v edičnom oddelení Slovenského filmového ústavu - SFÚ). Kniha predstavuje súbor deviatich profilov slovenských dokumentaristov, s ktorými Rudolf Urc spolupracoval počas svojho pôsobenia na Kolibe, najmä v 60. rokoch minulého storočia.uviedol ku knihe jej autor.V netradičných profiloch predstavuje Vlada Kubenku, Pavla Sýkoru, Pavla Branka, Ilju Zeljenku, Jozefa Jablonického, Alexandra Strelingera, Marcelu Plítkovú-Jurovskú, Otakara Krivánka a Štefana Kamenického. "podčiarkol Rudolf Urc, ktorý od konca 50. rokov stál pri obrode slovenskej dokumentárnej tvorby a neskôr pomáhal vybudovať aj tvorivú základňu slovenského animovaného filmu.Po absolvovaní odboru dramaturgie na pražskej FAMU začínal ako režisér a vedúci dramaturg Spravodajského filmu a Štúdia krátkych filmov v Bratislave. V 60. rokoch pôsobil ako hlavný dramaturg Štúdia krátkeho filmu, kde zároveň nakrútil celý rad dokumentov. V 70. rokoch bol preradený do animovaného filmu a jeho dokumentárna tvorba bola v období normalizácie zakázaná. Animovaný film v ňom získal dramaturga a tvorivú osobnosť, ktorá výrazne prispela k rozvoju slovenského animovaného filmu. Popri práci dramaturga zároveň vytvoril viacero animovaných filmov a seriálov aj ako režisér a jeho pôsobenie je spojené s celým vývojom televíznej animovanej tvorby večerníčkov. Tiež stál pri zrode nesúťažného festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB) a je zakladateľom Katedry animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. "povedal pre TASR jubilujúci autor, ktorému prišlo zablahoželať viacero osobností slovenskej kinematografie.Na priateľskom stretnutí, ktoré pripravili SFÚ, Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA), Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), Filmová a televízna fakulta VŠMU a Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), bol prítomný aj spomínaný filmový teoretik a kritik Pavel Branko.povedal pre TASR na margo jubilanta 96-ročný Branko, ktorého s Urcom viaže od mladosti trvajúce priateľstvo.Rudolf Urc je držiteľom Čestnej medaily Albína Brunovského z roku 2008 za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu, Ceny predsedu Národnej rady SR za mimoriadny prínos v oblasti humanitných vied z roku 2010. Na filmovom festivale Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach v roku 2012 si prevzal ocenenie Zlatá kamera za výrazný prínos do oblasti kinematografie. V apríli tohto roku sa stal laureátom národnej filmovej ceny Slnko v sieti, ktorú mu udelila SFTA za výnimočný prínos slovenskej kinematografii.