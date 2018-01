R. Vašečka chce na výbore vidieť zmluvy o nákupe lietadiel Spartan

Richard Vašečka, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. januára (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Richard Vašečka chce, aby minister obrany Peter Gajdoš (SNS) na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru ukázal poslancom zmluvy na nákup lietadiel Spartan. Tie podľa Vašečku minister odmieta zverejniť.uviedol Vašečka.Pripomína aj pokutu, ktorú Slovensku zaplatila talianska firma na základe zmluvy o dodávke lietadiel Spartan. Na tej podľa Vašečku nemá minister Gajdoš žiadnu zásluhu.spresnil Vašečka.Minister Gajdoš informoval, že cena za prvé z dvoch lietadiel C-27J Spartan bude nižšia o 879.000 eur. Ide o výsledok rokovania ministerstva obrany s výrobcom za omeškanie jeho dodávky. Táto suma sa môže v konečnom dôsledku ešte navýšiť, pretože rezort naďalej rokuje aj o sankcii v súvislosti so zmluvou, ktorá sa týkala logistickej podpory. Druhé z lietadiel Spartan by malo byť na Slovensko dovezené v prvej polovici tohto roka. Zatiaľ nie je avizované jeho meškanie.Obstaranie dvoch dopravných lietadiel Spartan C-27J sa datuje ešte do roku 2008, keď bol dodávateľ vybraný v rámci verejnej obchodnej súťaže. Zmluva o dodávke však bola reálne podpísaná až v roku 2014. Súčasťou kontraktu je tiež päťročná logistická podpora.C-27J Spartan je viacúčelové transportné lietadlo s dĺžkou 22,7 metra, výškou 9,64 metra a s rozpätím krídel 28,7 metra. Dosahuje maximálnu cestovnú rýchlosť 500 km/h, dostup má 9144 metrov a maximálny dolet 5852 kilometrov. Odvezie 46 pasažierov.