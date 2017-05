R. Vyzula: Slovákov by sme mohli podporiť v boji o EMA

Ilustračné foto. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 2. mája (TASR) - Česká republika by mohla podporiť Slovensko v rámci kandidatúry na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA). Novinárom to dnes v Bratislave povedal šéf českého parlamentného zdravotníckeho výboru Rostislav Vyzula. Tvrdí, že by bol rád, ak by sa tak stalo. Česi a Slováci dnes diskutujú o spoločných problémoch či záujmoch v zdravotníctve na pôde Národnej rady SR.Slovensko minulý týždeň oficiálne oznámilo kandidatúru na získanie sídla EMA, tá sa totiž bude musieť presťahovať z Londýna v dôsledku brexitu. Česko sa podľa Vyzulu o agentúru "údajne neusiluje, lebo krajina má iné záujmy".uviedol šéf českého zdravotníckeho výboru. Byť sídlom EMA je podľa neho prestížna vec. Vyzula priznal, že už absolvoval stretnutia s niektorými veľvyslancami z krajín EÚ, ktoré majú o EMA záujem. Diskusia so slovenským veľvyslancom ho ešte len čaká. Konečné slovo v podpore bude mať ale podľa neho český premiér.povedal predseda slovenského zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS). Slovensko je podľa neho kapacitne aj odborne pripravené byť sídlom európskej agentúry.myslí si. Rovnako ako Zelník sa nedávno vyjadril aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).uviedol. Zatiaľ nevie odhadnúť šance Slovenska.Drucker naznačil, že okrem Česka by mohlo Slovensko podporiť aj Rakúsko - a to v prípade, ak by samo neuspelo v kandidatúre.povedal minister. Počíta s tým, že kritériá na získanie EMA budú prísne.Prednosť v boji o agentúru by zrejme mali dostať tie členské štáty, v ktorých ešte žiaden úrad ani agentúra EÚ nesídli, informoval Drucker. Vedenie EMA sa však podľa jeho slov vyjadrilo, "že by radšej preferovalo krajinu, ktorá už má skúsenosti s niektorou z európskych agentúr".zdôraznil.Slovensko oficiálne oznámilo kandidatúru predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi a predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi cez list premiéra Roberta Fica (Smer-SD).napísal v liste Fico.EMA je vplyvný decentralizovaný orgán EÚ, ako regulačný orgán má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva neustály dohľad nad bezpečnosťou liekov a hrá dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. V súčasnosti zamestnáva približne 900 ľudí, väčšinou vysokokvalifikovaných odborníkov z celej Európy.