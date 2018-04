R1 pri Dolnej Strede je pre nehodu neprejazdná

Dopravná nehoda na R1. Foto: TASR - Vladimír Miček Foto: TASR - Vladimír Miček

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Galanta 13. apríla (TASR) - Polícia dokumentuje dopravnú nehodu, ktorá sa stala na 16. kilometri rýchlostnej komunikácie R1. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.Približne o 9.40 h 75-ročná vodička z Trnavy viedla osobné auto Citroën v smere na Nitru. Z nezistených príčin pri odbočke na Galantu narazila do zvodidiel.uviedla hovorkyňa.Vodička bola so zraneniami prevezená do nemocnice, 54-ročný vodič kamióna z okresu Prešov sa nezranil.doplnila Kredatusová.Rýchlostná komunikácia je aktuálne neprejazdná, polícia na mieste riadi premávku a vykonáva odklon smerom na Galantu.