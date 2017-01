Rača odovzdala projekt na novú materskú školu na Novohorskej ulici

Peter Pilinský Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) – Bratislavská mestská časť Rača odovzdala tento mesiac projektový zámer na kompletnú rekonštrukciu budovy bývalého detského sanatória na Novohorskej ulici. Tú kúpila ešte v minulom roku a vybudovať tu plánuje novú materskú školu. Račianska samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.Mestská časť sa zapojila s projektom vytvorenia infraštruktúry pre novú škôlku do prvého kola výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Suma oprávnených výdavkov bola stanovená na 603.000 eur. Rozpočet s výkazom a výmerom predpokladá sumu 830.000 eur. Zvyšné financie bude Rača hradiť z vlastných zdrojov.vysvetlila prednostka Miestneho úradu v Rači Jana Pešková.Vydaním pozitívnej hodnotiacej správy sa podľa jej slov skonštatuje splnenie všetkých podmienok určených vo výzve a zároveň sa deklaruje dostatok finančných prostriedkov na financovanie posúdeného projektu. Druhé kolo výzvy je naplánované na marec. Rača v ňom bude predkladať samotnú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt.Starosta Rače Peter Pilinský tvrdí, že v prípade pozitívneho vyhodnotenia zámeru, následného získania finančnej dotácie a po absolvovaní verejného obstarávania, by sa možno v septembri mohlo začať so stavebnými prácami.Budova bývalého detského sanatória pochádza ešte zo 70. rokov minulého storočia a momentálne je podľa samosprávy celkom spustnutá a vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu.povedal Pilinský. Ako tvrdí, realizácia prestavby je rozložená na roky 2017 a 2018. Novú materskú školu by mali otvoriť na budúci rok v septembri.