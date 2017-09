Rad Ďurka Langsfelda udelia za vyšetrovanie najväčšej banskej tragédie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. septembra (TASR) - Rad Ďurka Langsfelda za občiansku statočnosť i profesionálnu odvahu dostane v tomto roku bývalý hlavný banský inšpektor Vladimír Tejbus. Pre TASR to potvrdil Ján Mičovský z občianskeho združenia Spájame statočných.konštatoval Mičovský.Vyšetrovanie najväčšieho banského nešťastia v histórii SR znovuotvorili v októbri 2016 a stále nie je ukončené.uviedol pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý.V prípade, v ktorom už padli rozsudky, prokurátor Okresnej prokuratúry Prievidza najskôr na základe preskúmania vyšetrovacieho spisu zrušil uznesenie vyšetrovateľa z 12. septembra 2016, ktorým odmietol vec podozrenia zo zločinu marenia spravodlivosti, pretože bolo nezákonné. V uznesení o začatí trestného stíhania, ktoré má TASR k dispozícii, sa uvádza, žeNa obnovenie vyšetrovania upozornila ako prvá TV Markíza, ktorá v októbri 2016 citovala Tejbusa.napísal v odpovedi Tejbus, ktorý predsedal poradnej komisii. Podľa TV Markíza sa tieto príčiny do záverov komisie nedostali pre zásah predsedu HBÚ Petra Kúkelčíka. HBÚ na to reagoval a takéto obvinenia odmietol.Na tohtoročné udeľovanie radu Ďurka Langsfelda 7. októbra v Prievidzi pozvali okrem pozostalých po baníkoch aj prezidenta SR Andreja Kisku a mnoho baníckych odborníkov.dodal Mičovský.Rad Ďurka Langsfelda doteraz udelili siedmim osobnostiam, ktoré prejavili pri obhajobe pravdy občiansku statočnosť.