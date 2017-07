Rada EÚ odsúhlasila dočasné obchodné opatrenia v prospech Ukrajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. júla (TASR) - Členské krajiny Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na prijatí súboru dočasných autonómnych obchodných opatrení v prospech Ukrajiny. Dohodu schválili európski šéfovia diplomacií na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné záležitosti.Podľa dokumentu prijatého Radou ministrov by tieto opatrenia mali nadobudnúť účinnosť do konca septembra a budú sa uplatňovať po dobu troch rokov.uviedol minister zahraničných vecí Estónska Sven Mikser v mene Rady EÚ. Estónsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ.Návrh EÚ má za cieľ zlepšiť prístup ukrajinských vývozcov na trh Únie vzhľadom na zložitú hospodársku situáciu tejto krajiny a na snahy Kyjeva realizovať hospodárske reformy.Dnes odsúhlasená dohoda dopĺňa ustanovenia o obchode, ktoré platia v rámci asociačnej dohody EÚ - Ukrajina. Tie sa dočasne uplatňujú od 1. januára 2016 a oficiálne vstúpia do platnosti 1. septembra 2017.Text dnešnej dohody o dočasných autonómnych obchodných opatreniach vstúpi do platnosti po jeho podpísaní predstaviteľmi Európskeho parlamentu v septembri a po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.