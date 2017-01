Rada Európy je znepokojená útokmi na novinárov a slobodu médií

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 25. januára (TASR) - Rada Európy (RE) je znepokojená nad rastúcou mierou násilia proti novinárom v Európe, k čomu dochádza v posledných dvoch rokoch, najmä v Turecku a na Kryme. Uvádza sa v stanovisku Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE), ktoré odznelo počas prebiehajúceho plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.V utorok zverejnenej správe PZ RE sa uvádza, že v období od januára 2015 do konca roka 2016 v niektorom zo 47 členských štátov tejto paneurópskej organizácie zahynulo násilnou smrťou 16 novinárov a mnohí ďalší utrpeli zranenia.Poslanci PZ RE väčšinou hlasov (110 za, 15 proti, 9 sa zdržalo hlasovania) prijali správu s označením "Útoky proti novinárom a slobode médií v Európe".Dokument upozorňuje, že viacero prípadov násilia voči novinárom sa zodpovedným úradom doteraz nepodarilo vyriešiť. Napríklad smrť bieloruského reportéra Pavla Šeremeta, ktorého vlani v júli v Kyjeve zabila bombová nálož ukrytá v aute. Alebo vraždu tureckého fotografa Mustafa Cambaza, ktorého strelili do hlavy vzbúreneckí vojaci len niekoľko hodín po neúspešnom puči v Turecku. Do kategórie nevyriešených prípadov patrí aj smrť sýrskeho filmára Nadžího Džerfa, otvoreného kritika Islamského štátu, ktorý bol zavraždený v decembri 2015 v južnom Turecku.Správa PZ RE upozornila, že v Turecku sa situácia médií a novinárov zhoršila v dôsledku dekrétov prijatých počas výnimočného stavu po potlačení vojenského puču. Štrasburská inštitúcia v tejto súvislosti vyzvala Ankaru, aby oslobodila všetkých novinárov, ktorí neboli obžalovaní z aktívnej účasti na teroristických činoch. Turecké úrady od polovice júla minulého roka zatkli a uväznili vyše 100 novinárov a ďalším 330 zrušili platnosť novinárskych preukazov. Zaniklo viac ako 60 novín a časopisov 16 televíznych kanálov, 23 rozhlasových staníc a tri spravodajské agentúry boli zrušené.PZ RE zároveň vyjadrilo znepokojenie aj nad situáciou slobody tlače na Kryme, ktorý bol v marci 2014 pripojený k Rusku. Najznámejším krymským prípadom je ukrajinský filmár Oleg Sencov, ktorý bol pred troma rokmi zatknutý, odvedený do Ruska a odsúdený na 20 rokov väzenia za "terorizmus". Poslanci PZ RE žiadajú ruské orgány, aby Sencova bezodkladne premiestnili na Ukrajinu.Od roku 2015 v Rade Európy funguje "platforma na ochranu žurnalistiky a bezpečnosť novinárov", ktorá umožňuje stavovským organizáciám novinárov a ľudskoprávnym organizáciám hlásiť útoky na pracovníkov médií. Od vzniku tejto platformy bolo nahlásených vyše 230 prípadov.