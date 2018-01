Rada Európy napomína Maltu ohľadom násilia na ženách a potratom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 16. januára (TASR) - Rada Európy (RE) v utorok vyzvala maltskú vládu, aby legislatívne vyšla v ústrety návrhu zákona o rodovom a domácom násilí a aby sa nebránila verejnej diskusii o prístupe žien k potratom.Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks zaslal v utorok list maltskému premiérovi Josephovi Muscatovi, v ktorom nalieha na jeho vládu, aby zabezpečila, že vojde do platnosti návrh zákona o rodovom a domácom násilí, ako aj dodatočné opatrenia zamerané na odstraňovanie rodovej nerovnosti a násilia voči ženám.uviedol Muižnieks v správe pre médiá.Podľa neho by zodpovedné orgány mali zabezpečiť, aby nedávno spustená stratégia a akčný plán ohľadom domáceho násilia odstránili existujúce prekážky, ako je napríklad nedostatočné oznamovanie prípadov domáceho násilia, nedostatok sociálnej podpory a potreba systematického vzdelávania pre príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, prokurátorov a sudcov, ktorí sa zaoberajú domácim násilím.Komisár vyzval maltskú vládu, aby vyčlenila viac finančných prostriedkov na sociálnu starostlivosť poskytovanú obetiam domáceho násilia a riešila nedostatok miest v útulkoch žien.Muižnieks opätovne vyzval Maltu aj na otvorenú a informovanú verejnú diskusiu o prístupe žien k potratom, leboZodpovedné orgány by podľa neho mali dekriminalizovať interrupciu a uľahčiť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii na základe žiadosti žien.