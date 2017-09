Rada Európy odrádza od lekárskych vyšetrení na určenie veku migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 20. septembra (TASR) - Mladí migranti by nemali byť proti svojej vôli podrobovaní lekárskym vyšetreniam na určenie svojho veku a v prípade pochybností by mali byť považovaní za neplnoletých. Uvádza sa to v dnes zverejnenej správe Rady Európy (RE).Experti z Výboru RE pre ľudské práva upozornili, že lekárske kontroly v podobe vyšetrenia zubov, rádiografického vyšetrenia či dokonca testov "sexuálnej zrelosti" sa musia minimalizovať a zostať praktikou, ktorá sa použije iba ako posledná možnosť.Autori správy preskúmali, čo všetko členské štáty Rady Európy robia, aby posúdili vek migrantov označujúcich sa za neplnoletých, keď títo nemajú pri sebe doklady totožnosti. Výsledky tohto hodnotenia môžu mať vážne dôsledky, pretože migranti označení za neplnoletých sa tešia niektorým zárukám a výsadám, ako je právo na udelenie azylu a starostlivosť o deti, právo na zlúčenie rodiny, ochrana pred vyhostením alebo návratom na hranice.uvádza sa v správe Rady Európy.Experti paneurópskej organizácie dozerajúcej na ľudské práva upozornili, že len 37 z celkového počtu 47 členských krajín zareagovalo na hodnotiaci proces, pričom iba 26 európskych krajín uviedlo, že uplatňuje zásadu prezumpcie neplnoletosti migrantov.Podľa správy RE môže byť lekárske vyšetrenie na určenie veku migrantovOkrem toho prieskum RE naznačil, že fyzické alebo lekárske metódy určovania veku nie sú dosť spoľahlivé. Aj napriek tomu 24 členských krajín zhotovuje mladistvým migrantom rádiologickú snímku zápästia, 19 krajín sa spolieha na zubné vyšetrenie a sedem štátov povoľuje aj kontrolu sexuálnej zrelosti.Experti RE zdôraznili, že testy sexuálnej zrelosti musia byť zrušené, keďže sa nielen dokázala ich nepresnosť, ale predstavujú aj zásah do súkromia a fyzickej integrity dotknutých osôb a môžu byť vnímané ako ekvivalent neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania.