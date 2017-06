Rada Európy upozornila na práva utečencov v Európe na zlúčenie rodiny

Nils Muižnieks, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 19. júna (TASR) - Mnohé európske krajiny obmedzujú prístup utečencov k právu na zlúčenie rodiny. Uviedol to v dnešnej správe pre médiá komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Nils Muižnieks.Muižnieks upozornil, že právo na zlúčenie rodiny je základnou súčasťou práva na rodinný život, ktorý je chránený medzinárodným právom. Toto právo je podľa jeho slov osobitne dôležité pre utečencov v Európe.uviedol Muižnieks.Cieľom jeho správy je pomôcť členským štátom Rady Európy prijať humánnejšiu politiku orientovanú viac na ľudské práva v oblasti zlúčenia rodiny pre utečencov a žiadateľov o azyl.Medzi konkrétne vnútroštátne reštriktívne opatrenia v tejto oblasti patria: príliš dlhé čakacie doby na podanie žiadostí o zlúčenie rodiny; diskriminačné rozdiely medzi utečencami a osobami s poskytnutou medzinárodnou ochranu; obmedzenie pobytu; príliš úzka definícia rodinných príslušníkov; rutinné používanie metód DNA a iných biometrických hodnotení či ťažký prístup na miesta, kde možno spustiť postup pre zlúčenie rodiny.Komisár v snahe o nápravu tejto situácie vo svojej správe navrhuje 36 odporúčaní, ktoré majú pomôcť členským štátom Rady Európy prijímať zákony a politiky na podporu práva utečencov na opätovné spojenie so svojimi rodinami v hostiteľských krajinách.RE odporúča rýchle a efektívne zlúčenia rodín, čo znamená potrebu odstrániť praktické a finančné prekážky pre proces zlučovania rodiny, menej diskriminačné praktiky ako doteraz, ale aj rozšírenie definície rodiny a vyššiu ochranu detí z rozdelených rodín.Podľa správy RE oddelenie utečencov od svojich rodín často spôsobuje stres, úzkosť a depresie, čo bráni úsiliu utečencov úspešne sa integrovať vo svojej novej krajine. Na druhej strane, bez politiky spravodlivého zjednocovania sú tí členovia rodiny, ktorí zostali v nebezpečí v domovskej krajine, nútení podnikať nebezpečné a nelegálne cesty do Európy, čo napomáha pašerákom ľudí.