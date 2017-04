Rada Európy vyzvala Maďarsko na zastavenie prijímania sporných zákonov

Viktor Orbán Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 28. apríla (TASR) – Výzvu na zastavenie implementácie novely vysokoškolského zákona a parlamentnej rozpravy o zákone o mimovládnych organizáciách adresovalo Maďarsku vo štvrtok Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZRE). Odôvodnilo to stanoviskom expertov Benátskej komisie Rady Európy (RE).V prijatom uznesení PZRE vyzýva Budapešť na "" s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, RE a ďalšími medzinárodnými organizáciami o dvoch uvedených zákonoch.Pri zákone o mimovládnych organizáciách PZRE prekáža, že o ňom navrhovatelia nediskutovali s verejnosťou, a tiež rozsah prerokúvaného návrhu, ktorý sa týka aj športových a náboženských organizácií.Parlamentné zhromaždenie Rady Európy podľa oficiálneho vyhláseniaMaďarský premiér v stredu v Bruseli vyhlásil, že zákon o mimovládnych organizáciách má docieliť, že vláda bude vedieť, kto tieto organizácie financuje a koho záujmy zastupujú.Pre schválenú novelu maďarského zákona o vysokých školách Európska komisia (EK) v stredu poslala maďarskej vláde formálny list obsahujúci právnu analýzu. Je to prvý krok k začatiu právneho konania voči členskému štátu pre porušenie legislatívy EÚ. Podľa EK je predmetná novela v rozpore s európskymi pravidlami, konkrétne so slobodou poskytovania služieb a podnikania, akademickou slobodou a právom na vzdelávanie.Novela vysokoškolského zákona prijatá 4. apríla nariaďuje, že zahraničná univerzita môže pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v štáte svojho pôvodu. Ďalej podľa nových pravidiel bude pre fungovanie univerzity potrebné uzatvoriť medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou.Podľa kritikov je pôvodným cieľom vlády premiéra Viktora Orbána znemožniť touto právnou úpravou fungovanie CEU, ktorú financuje americký finančník maďarského pôvodu George Soros.