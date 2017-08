Rada Európy vyzvala na zmeny v maďarskom zákone o vzdelávaní

Na fotografii maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 11. augusta (TASR) - Zahraničné univerzity vrátane inštitúcie založenej americkým miliardárom Georgeom Sorosom by mali byť v Maďarsku vyňaté z nových reštrikcií, ktoré nedávno presadila tamojšia vláda. Vyhlásili to dnes právni experti Rady Európy (RE), ktorých cituje agentúra DPA.Podľa nich by sa dané nariadenia nemali týkať existujúcich inštitúcií. Legislatíva schválená v apríli maďarským parlamentom ukladá, že zahraničné univerzity pôsobiace v Maďarsku musia poskytovať vzdelávanie aj v krajine svojho pôvodu, pričom nesmú používať rovnaký názov v dvoch odlišných jazykoch.Novela vysokoškolského zákona, všeobecne vnímaná ako útok na Sorosovu Stredoeurópsku univerzitu (CEU), vyvolala na jar masové protesty v Budapešti. Ciele tejto úpravy boli vo všeobecnom súlade so zaužívanou európskou praxou, prijali ju však vktorý neumožňoval adekvátnu konzultáciu so zúčastnenými stranami, tvrdí Benátska komisia RE.Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý označil novelizáciu predmetného zákona za, obvinil Sorosa - pochádzajúceho z Maďarska - z konšpirácie s EÚ a úmyslu priviesť do Európy milióny migrantov.CEU, ktorú Soros založil v roku 1991, sa stala stredobodom politickej debaty, pričom Orbán obvinil Sorosa zo zasahovania do vnútorných záležitostí Maďarska. Premiér zároveň prijal tvrdé opatrenia proti organizáciám spojeným so Sorosom.Európska komisia - orgán Európskej únie nesúvisiaci s Radou Európy - začala konanie voči Maďarsku krátko po tom, ako Budapešť prijala túto kontroverznú novelu.