Rada KDH bude schvaľovať kandidátov na primátorov krajských miest

Na archívnej snímke Alojz Hlina. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 14. apríla (TASR) - Voľba členov Predsedníctva KDH, schvaľovanie kandidátov na primátorov krajských miest, príprava programovej konferencie a programového dokumentu s názvom Oslava rodiny. Aj toto čaká na členov Rady KDH, ktorí v sobotu zasadnú v Bytči.Šéf kresťanských demokratov Alojz Hlina už avizoval, že hnutie zvažuje postaviť ako kandidátku na bratislavskú primátorku Caroline Líškovú. Zopakoval, že KDH chcelo centrálnu dohodu pre komunálne voľby s SaS a OĽaNO, ale dozvedeli sa, že dvojica opozičných strán s nimi nepočíta.povedal Hlina.Líšková doplnila, že KDH posilňuje a možno je správny čas na to, aby Bratislava mala primátorku.uviedla Líšková.KDH tiež informovalo o príprave návrhov, ktorými chce podporiť rodiny.poznamenala členka predsedníctva KDH Eva Grey. Poukázala na to, že vláda sa orientuje skôr na inštitucionálnu podporu, napríklad detské jasle a ústavy pre seniorov. Podľa KDH treba opatrenia, vďaka ktorým by si rodina mohla dovoliť zostať doma, napríklad s odkázanou osobou.