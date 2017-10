Rada ministrov odporúča začať rokovania s Britániou až v decembri

Na archívnej snímke hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 17. októbra (TASR) - Rada EÚ pre všeobecné záležitosti na dnešnom zasadnutí v Luxemburgu rozhodla o tom, že na tohotýždňovom summite v Bruseli treba jasne odmietnuť požiadavky britskej strany na zrýchlený prechod do druhej fázy rokovaní o brexite, ktorá má upraviť budúce obchodné vzťahy medzi Londýnom a Bruselom. Uviedla to tlačová agentúra DPA.Rada ministrov dnes vo formáte 27 členských krajín (bez zástupcu Británie) prediskutovala doterajší stav rokovaní o brexite. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier ministrov informoval o dosiahnutom pokroku po piatich kolách rozhovorov. Ich diskusie poslúžia ako podklad pre rokovania premiérov a prezidentov na summite EÚ, ktorý sa uskutoční 19. a 20. októbra v Bruseli.Ďalším bodom boli politické diskusie o presídlení Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z Londýna do niektorej z členských krajín EÚ. Ministri budú o tomto bode hlasovať na novembrovom zasadnutí v Bruseli.Ministri upozornili na nevyhnutnosť dosiahnutia dostatočného pokroku v troch kľúčových otázkach prvej fázy "rozvodového procesu" s Britániou - práva občanov EÚ v Británii, finančné vyrovnanie Londýna voči rozpočtu EÚ a nezmenený režim na írsko-severoírskej hranici.poznamenal holandský minister zahraničných vecí Bert Koenders v rámci ministerských rokovaní.Rada ministrov súhlasila, že rokovania o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom dostanú zelenú najskôr v polovičke decembra na poslednom tohoročnom summite EÚ. Dovtedy môže 27 členských krajín EÚ spustiť tzv. vnútorné prípravné diskusie o budúcej podobe vzťahov s Britániou.