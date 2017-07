Rada OSN by dnes mala hlasovať o predĺžení mandátu misie na Cypre

OSN, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Nikózia 27. júla (TASR) - Bezpečnostná rada OSN by dnes mala jednomyseľne prijať rezolúciu, ktorou sa o ďalších šesť mesiacov - do 31. januára 2018 - predĺži mandát pôsobenia Mierových síl OSN na Cypre (UNFICYP). Vyplýva to zo správy cyperskej tlačovej agentúry CNA.Na základe konečného návrhu predkladanej rezolúcie sa od Bezpečnostnej rady očakáva, že privíta "pokrok v procese vedenom lídrami, ku ktorému došlo od 14. februára 2014 a tiež snahy lídrov a ich vyjednávačov dosiahnuť komplexné a trvácne urovnanie".Rezolúcia tiež pripomenie "výsledok konferencie o Cypre" a podporí "strany a všetkých zainteresovaných účastníkov, aby udržali svoj záväzok o dohode pod záštitou OSN".Osobitný vyslanec OSN pre Cyprus Espen Barth Eide v pondelok vyhlásil, že vidí malú šancu na skoré obnovenie rozhovorov o zjednotení etnicky rozdeleného ostrova po tom, ako začiatkom júla stroskotalo vo Švajčiarsku ich najnovšie kolo. Podľa neho OSN zostáva odhodlaná podporovať proces, ktorý by viedol k zjednoteniu Cypru ako federácie.Uviedol tiež, že rokovania zmarila najmä neschopnosť dohodnúť sa na tom, čo sa stane s viac ako 35.000 vojakmi, ktorých Turecko drží v severnej časti Cypru od roku 1974, keď podniklo inváziu po prevrate podporovateľov spojenia s Gréckom.