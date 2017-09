Rada pre vysielanie a retransmisiu odňala frekvencie Best FM Media

Ilustračné foto Foto: Martin Ferenčík Foto: Martin Ferenčík

Bratislava 13. septembra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla o odňatí frekvencií vysielateľovi Best FM Media (programová služba Rádio Best FM). V dňoch 20. apríla a 24. júla 2017 totiž nevyužíval frekvenciu 89,6 MHz Prievidza a v dňoch 11. apríla a 31. júla 2017 nevyužíval frekvenciu 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu boli pridelené. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.Rada zároveň uložila pokutu 7000 eur vysielateľovi MAC TV (programová služba JOJ) za porušenie ochrany maloletých pri vysielaní 3. marca programu Ako som prežil. Program totiž vysielateľ označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek obsahu, ktorý podmieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov.Za porušenie ochrany maloletých uložila RVR pokutu 7000 eur aj vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA (programová služba DAJTO). Program 112, odvysielaný 5. a 19. februára, označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek obsahu, ktorý podmieňuje ich klasifikáciu ako nevhodných pre maloletých divákov do 15 rokov.RVR zároveň upozornila na porušenie zákona vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA (programová služba TV MARKÍZA) pre nedodržanie objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. Poukázala pritom na odvysielaný príspevok 24. februára - Kritika do vlastných radov v programe Televízne noviny.Za také isté porušenie zákona upozornila rada aj RTVS, a to v súvislosti s vysielaním príspevku 24. februára informujúceho o kritike dvojakého života niektorých členov cirkvi pápežom Františkom v programe Správy RTVS.