Rada vlády SR podporila návrh o vzniku fondu pre menšinovú kultúru

Ministerstvo kultúry Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (TASR) – Rada vlády SR pre kultúru prijala dnes návrh Zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Zároveň ho vláde SR odporučila na schválenie. TASR o tom informoval hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár.Vláda by o návrhu vzniku fondu mala rokovať do konca februára.pripomenul Bednár.Fond na podporu kultúry národnostných menšín má čiastočne nahradiť súčasný systém, ktorým štát menšinovú kultúru podporuje prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR. Namiesto súčasnej sumy 4,5 milióna eur v dotačnom programe bude mať fond podľa legislatívneho návrhu k dispozícii osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Návrh zákona prešiel v decembri medzirezortným pripomienkovým konaním. Rezort kultúry odhaduje, že v prípade schválenia zákona by malo prísť ku kreovaniu orgánov fondu tak, aby v druhej polovici roka inštitúcia naformulovala prvé dotačné výzvy pre rok 2018.Na dnešnom zasadnutí Rady vlády pre kultúru odovzdal minister kultúry SR Marek Maďarič (Smer-SD) ako predseda Rady menovacie dekréty novým členom poradného orgánu: oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti bude zastupovať Michal Kupec; oblasť umenia a štátny jazyk František Ďuriač a oblasť médiá, audiovízia a autorské právo bude zastupovať Peter Dubecký.Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády pre riešenie otázok súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Rada má 25 členov. Ich funkčné obdobie trvá štyri roky.