Rada ZMOS navrhuje zvýšiť platy pedagógov o 6 percent len raz ročne

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Liptovský Mikuláš 20. júla (TASR) - Tarifné platy pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení by sa mali o šesť percent zvyšovať len raz ročne, a to vždy k 1. septembru. Vyplýva to zo záverov Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorá dnes mimoriadne rokovala v Liptovskom Mikuláši. Kľúčovým bodom bola práve navrhovaná úprava platov v regionálnom školstve. TASR o tom dnes informoval hovorca ZMOS Michal Kaliňák.Platy by sa mali o šesť percent zvýšiť k 1. septembru tohto roka a rovnako tak vždy k 1. septembru počas nasledujúcich dvoch rokov. Ide teda o iný návrh, s akým prišlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. To koncom júna predložilo vláde SR návrh, v ktorom rezort navrhuje navýšenie platov k 1. septembru 2017 a k 1. januáru 2018. Rada ZMOS však podľa hovorcu namiesto požadovaných dvoch navýšení platov ročne navrhuje navýšenie raz ročne." skonštatoval predseda ZMOS Michal Sýkora. Podľa neho zároveň mestá a obce dôrazne požadujú realizovať reformné zmeny v systéme vzdelávania a výchovy v oblasti školstva.doplnil Sýkora.Rada ZMOS sa tiež zaoberala rokovaním a odporúčaniami Rady solidarity a rozvoja so zameraním na témy Sociálna dimenzia EÚ - silný nástroj pre spoluprácu v rámci jadra EÚ a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Témou bola aj príprava výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Rada ZMOS zobrala na vedomie taktiež návrh na zmenu regulácie cien nájomného v bytoch postavených pred rokom 2001.