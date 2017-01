Radev: Terorizmus bude možné poraziť spoluprácou USA, NATO a Ruska

Prezident Európskej rady Donald Tusk (vpravo) hovorí s prezidentom Bulharska Rumenom Radevom, Brusel, 30.1. 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 31. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia by teraz, v čase, keď posilňuje vlastné vojenské kapacity, mala zároveň prehlbovať aj dialóg s Ruskom. Pred dnešným stretnutím s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom to vyhlásil bulharský prezident Rumen Radev, informuje agentúra TASS." uviedol Radev. Zároveň vyzval NATO a USA na spoluprácu s Ruskom v boji proti terorizmu a islamskému extrémizmu.zdôraznil bulharský prezident.Radev v Bruseli zopakoval, že vstup do EÚ a NATO bol pre Bulharsko strategickou voľbou, ktorú netreba spochybňovať. Radev sa v pondelok stretol aj predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, aj s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.Radev, ktorý sa ujal funkcie 22. januára, je podľa analytikov v porovnaní so svojím predchodcom, prozápadne orientovaným Rosenom Plevnelievom, viac naklonený Rusku.Počas predvolebnej kampane opakovane tvrdil, že by dodržal záväzky Bulharska v Európskej únii, vyzýval však na zrušenie sankcií voči Rusku a argumentoval tým, že byť proeurópsky neznamená byť protiruský.