RADÍME: Na letných festivaloch je dôležité dodržiavať pitný režim

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 17. júla (TASR) – Jednou z najdôležitejších zásad pre účastníkov letných hudobných festivalov by malo byť dodržiavanie pitného režimu. V súvislosti s časom letných festivalov to uviedla PR špecialistka skupiny Falck Kvetoslava Kirchnerová s tým, že pivo a alkoholické nápoje sa do pitného režimu nepočítajú a vody, minerálky alebo čaju treba vypiť dvakrát toľko ako alkoholu.Okrem pitného režimu sú na festivaloch podľa nej veľmi dôležité raňajky, poriadne sa najesť ráno môže vyslovene zachrániť život. Kto sa naraňajkuje, vyhne sa kolapsom. "Zabudnúť netreba na opaľovací krém, klobúk a plavky. Na škodu nebude určite malá cestovná lekárnička, ktorá by mala obsahovať lieky od bolesti hlavy, roztok pri dehydratácii, gél na uštipnutie hmyzom, lieky na alergie či hnačku a rýchloobväzy," uviedla Kirchnerová.Ako dodala, pribaliť si treba aj teplé oblečenie, v noci môže byť chladno alebo sa môže počas festivalu náhle ochladiť. Zobrať si treba pre istotu pršiplášť, gumáky či celtovinu na stan. Ak chcú byť návštevníci festivalu pripravení na všetko, veci v stane by si mali zabaliť do vreciek, aby mali istotu suchých vecí aj v prípade prietrže mračien."Čo sa hygieny týka, ideálne je dostať sa pod sprchu. Keď však nie ste úplne trpezlivý typ, zoberte si so sebou antibakteriálny gél a veľa vlhčených vreckoviek a môžete si doniesť aj bandasku na vodu. Toaletné papiere na toi-toikách nie sú nekonečné, tak si zoberte aj svoj," zdôraznila Kirchnerová s tým, že praktické veci, ktoré účastníci festivalov ocenia, sú prenosný adaptér na mobil, baterka, ale aj vytlačený program či harmonogram festivalu.