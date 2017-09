RADÍME: Ošetrenie auta po lete netreba podceňovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Vysoké teploty počas tohtoročného leta mohli zanechať stopy aj na autách. Väčšina majiteľov vie, že s koncom zimy je potrebné automobil ošetriť, no už menšia časť tuší, že by sa oň mala postarať aj po poklese vysokých letných teplôt. Pri horúčavách trpí nielen lak, ale prakticky všetky časti vozidla od strechy až po pneumatiky.Obzvlášť dôležitá je kontrola tlaku v pneumatikách. Podhustené, rovnako ako prehustené pneumatiky môžu mať negatívny vplyv na ovládateľnosť vozidla a hospodárnosť jazdy. "Po extrémnych teplotných výkyvoch uplynulých týždňov by mali vodiči pred cestou skontrolovať tlak pri normálnej vonkajšej teplote. Zároveň by nemali vynechať ani kontrolu tlaku v rezerve, keďže človek nikdy nevie, kedy ju môže potrebovať," radí generálna riaditeľka AAA Auto Karolína Topolová.Vodiči by podľa nej nemali zabudnúť ani na doplnenie prevádzkových kvapalín a na dôkladné vyčistenie a následné ošetrenie všetkých horúčavou namáhaných povrchov. A to nielen laku, ale aj všetkých plastových plôch, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu.Skúsení vodiči chránia počas leta lak vozidla vhodným prípravkom s UV filtrom a interiér vozidla vhodným zaclonením, ani tak sa všetkým drobným škodám nevyhnú. S príchodom chladnejšieho počasia preto nastáva čas na odstránenie hrubých nečistôt aj drobných prachových častíc a mastných sadzí z výfukov ostatných automobilov. "Až po dôkladnom ručnom umývaní alebo po umývaní v tlakovej umývačke s odmasťovacím prípravkom je možné nanášať leštidlo, v opačnom prípade hrozí aj trvalé poškodenie laku. Rovnako tak je vhodné ošetriť kvalitnými prípravkami aj interiér vozidla," odporúča Topolová.Kontrola stavu chladiacej kvapaliny, motorového oleja a kvapaliny do ostrekovačov patrí k rutinným úkonom. Významnejšie zásahy ako výmena oleja a chladiacej alebo brzdovej kvapaliny, údržba tento rok ťažko skúšanej klimatizácie a výmena filtrov počkajú až do termínu pravidelnej údržby.Koniec leta je tiež vhodným obdobím na profesionálne čistenie interiéru auta mokrou cestou. Motoristi tak odstránia pot, ktorý sedačky počas leta nasiakli a zároveň interiér ešte zvládne dôkladne preschnúť.