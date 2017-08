RADÍME: Presný rozpočet a nákupný zoznam dokážu ľuďom ušetriť peniaze

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. augusta (TASR) - Viac než tretina Slovákov nakupuje vo výpredajoch, aby ušetrila. Ukázal to najnovší prieskum spoločnosti Kruk zameraný na hospodárenie s rodinnými financiami. Nie každá zľava sa však zákazníkom vyplatí. Ľudia by pri nákupoch mali prihliadať aj na započítanie dodatočných nákladov. Kto potrebuje ušetriť, mal by sa na nákup dôkladne pripraviť.Červené ceduľky v obchodoch lákajú ľudí nakupovať, keďže tovar môžu získať aj o polovicu lacnejšie, ako bola pôvodná cena. Nie každý nákup je však výhodný.odporúča spoločnosť Kruk, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok.Taktiež je dôležité pripraviť si vždy vopred zoznam a rozpočet na konkrétny nákup.radí spotrebiteľom spoločnosť.Ďalším spôsobom, ako ušetriť peniaze za potraviny a ostatný nutný tovar, sú podľa firmy nákupy v hypermarketoch a na trhu.dáva tip spoločnosť.Čerstvé potraviny sa tiež oplatí nakupovať v menších množstvách. Dá sa tak vyhnúť zbytočnému vyhadzovaniu skazeného jedla.Obyvatelia väčších miest, v ktorých fungujú služby rozvozu nákupov do domu, by tiež mali zvážiť, či je cena za dovoz vyššia než ich náklady na cestu do hypermarketu.dodala spoločnosť.