RADÍME: Pri sporení je dôležitá finančná disciplína

Ilustračné foto Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Bratislava 12. januára (TASR) - Prvé dva mesiace v novom roku mnohí začínajú prakticky s prázdnou peňaženkou. Nesúvisí to však iba so zabezpečením Vianoc v rodine. Svoju úlohu zohrávajú aj novoročné výpredaje či nesprávne nastavené predsavzatia, často vopred odsúdené na neúspech. Podľa Kataríny Burjanovej z Partners Group SK býva najčastejším cieľom v roku vytváranie finančnej rezervy.myslí si odborníčka, podľa ktorej by rovnako ako pri definovaní každého cieľa aj predsavzatia mali byť špecifikované, merateľné, dosiahnuteľné a ideálne aj časovo ohraničené." radí Burjanová.Podľa nej je chybou šetriť až na konci mesiaca s tým, čo zostane. Pravdou je, že väčšinou nič neostane. Správny postup je práve opačný.vysvetľuje Burjanová.Ako ďalej zdôrazňuje, mali by sa dodržať ideálne finančné miery 10:20:30:40. Desať percent z mesačného príjmu by malo odchádzať na vytvorenie rezervy určenej na nepredvídané udalosti, 20 % z príjmu by malo slúžiť na ochránenie príjmu v rodine prostredníctvom poistenia a vytvorenie dlhodobých investícií. Tie môžu pomôcť napríklad zabezpečiť si dôchodok. Maximálne 30 % z príjmov by malo ísť na splátky úverov. Posledných 40 % by malo slúžiť na bežnú spotrebu.