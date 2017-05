RADÍME: Túžite schudnúť? Zákazy a odriekanie nie sú správna cesta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Za najčastejšiu príčinu nadváhy sa považuje najmä nepomer medzi príjmom a výdajom energie. "Nie zákazy a odriekanie, ale rozumné a vyvážené stravovanie, spolu s aktívnym životným štýlom vo forme pravidelného cvičenia, pohybu a športu, sú zárukou uchovania lepšieho súčasného i budúceho zdravia," hovorí gastroenterológ Peter Minárik.Napriek tomuto faktu v súčasnosti skoro polovica Slovákov podľa prieskumov popri bohatom príjme energie zabúda na výdaj v podobe pohybu a viac sa venuje práve sedavým aktivitám. "Ideálne je športovať každý deň. Ak to nie je možné, tak aspoň každý druhý deň. Venovať sa športovaniu iba občas, alebo dokonca iba sporadicky, nedáva veľký zmysel,” pripomína Minárik.Okrem pohybu je tiež dôležité venovať pozornosť strave. "Počas vytrvalostných dlhších tréningov alebo pretekov sa snažte konzumovať jednoduché, ľahko stráviteľné sacharidy vo forme nápojov alebo gélov. Je vhodné vyhnúť sa konzumácii veľkých dávok vlákniny, proteínov a tukov, aby ste predišli žalúdočnej nevoľnosti a podráždeniu. Nemusí to platiť vždy, počúvajte svoje telo a zistíte, ktoré zdroje energie sú pre vás najlepšie," odporúča tréner Maroš Krivosudský. Odborníci odporúčajú športový nápoj, čokoládové mlieko či žemľu s džemom.Telesná aktivita, cvičenie a šport znižuje významným spôsobom riziko závažných chronických chorôb. "Medzi takéto choroby nepatrí len nadváha (obezita) a cukrovka, ale aj také ochorenia, akými je srdcový infarkt alebo mozgová mŕtvica. Pre mnohých bude možno k počudovaniu, že šport chráni aj pred zhubnými nádormi. Presvedčivo je to dokázané pri rakovine prsníka a rakovine hrubého čreva," zhrnul Minárik.Ako vyplýva z údajov Eurostatu, za obézneho je považovaný jeden z troch Slovákov. Obéznych je 15,9 percenta mužov a 16,6 percenta žien. Na Slovensku je tak viac obéznych ľudí (16,3 percenta), ako je priemer Európskej únie (15,9 percenta). Zo štatistík vyplýva, že čím je Slovák starší, tým je aj ťažší.