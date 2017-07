RADÍME: V lete stúpa počet detských úrazov, preto by mali byť opatrné

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) - V letných mesiacoch stúpa počet detských úrazov až dvojnásobne. Súvisí to s tým, že deti trávia viac času vonku s kamarátmi a bez dozoru. Najčastejšie býva príčinou pád, napríklad z bicykla alebo trampolíny. Nešťastiam sa vždy predísť nedá, niektoré úrazy sú však celkom zbytočné. Ich príčinou totiž nie je neposednosť detí, ale zanedbanie bezpečnosti zo strany dospelých.upozorňuje Martina Cvachová z poisťovne Groupama.Trampolína je hitom posledných rokov. Deti si na nej užijú veľa zábavy, rovnako ľahko sa však môžu aj zraniť. Napríklad nárazom o kovový rám alebo ak do seba navzájom vrazia. Stačí pritom dodržiavať maximálny počet detí, ktoré na trampolíne skáču. Ideálne, ak ju používa len jedno dieťa. Deti mladšie ako 3 roky by mali skákať na trampolíne len pod dohľadom dospelého, ochranná sieť je v tomto prípade samozrejmosťou.radí Cvachová.