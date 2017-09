Rádio Devín začína dnes Týždeň rozhlasovej hry

Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Poslucháči Rádia Devín sa môžu od dnešného dňa tešiť na 40 hodín vysielania kráľovnej rozhlasových žánrov – rozhlasovej hry. V rámci súťaže Týždeň rozhlasovej hry – TRH 2017 odznejú od 18.00 do 24.00 tie, ktoré vznikli v umeleckých réžiách RTVS - Slovenského rozhlasu od júla 2015 do júla 2017. Porota vybrala päť najlepších, ďalej rezidenčného autora, ktorý napíše rozhlasovú hru pre RTVS a udelila päť individuálnych ocenení.dodal.Porota vybrala desať finalistov, z ktorých päť získa pečať kvality. Ktoré to sú, ako aj meno rezidenčného autora, sa poslucháči dozvedia 3. októbra o 19.00 h v rámci slávnostného programu TRH 2017. Program bude streamovaný na webe RTVS.konštatovala Eva Reiselová.Individuálne ceny už porota zverejnila minulý týždeň. Získali ich Michaela Zakuťanská za autorskú interpretáciu románu Miguela de Cervantesa Don Quijote, Peter Pavlac za vytvorenie platformy pre začínajúcich tvorcov v projekte Fórum mladých autorov, Matúš Wiedermann za originálny prístup k hudobnej dramaturgii rozhlasových hier, Kveta Stražanová za herecký výkon v rozhlasovej hre Pauly Sabolovej Jelinekovej Ruská posteľ a Kamil Žiška za réžiu rozhlasovej hry Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra (alebo inokedy).uviedla vedúca odboru vlastnej tvorby RTVS Zuzana Belková.Informáciu pre TASR poskytla Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.