Rádio Expres opäť spúšťa najdlhšiu hitparádu v dejinách éteru SR

Bratislava 26. januára (TASR) - Sedem dní trvajúcu hitparádu odštartuje Rádio Expres v sobotu 4. februára o siedmej hodine ráno a skončí v piatok 10. februára popoludní. Na základe hlasovania poslucháčov počas nej odvysiela 2017 najväčších hitov všetkých čias. Hitparáda bude o jednu pesničku dlhšia ako minulý rok, takže Expres prekoná sám seba a opäť bude hrať najdlhšiu rádiovú hitparádu v histórii. Až do finálového miesta sa počas siedmich dní žiadna pieseň vo vysielaní nezopakuje.Poradie piesní do hitparády určujú poslucháči. Hlasujú na špeciálnej microsite, prostredníctvom ktorej je možné nielen hlasovať, ale aj posielať tipy na skladby, ktoré by podľa nich nemali chýbať medzi 2017 najväčšími hitmi. Poslucháč má každý deň k dispozícii desať hlasov, ktoré môže zakaždým odovzdať rôznym pesničkám.Hlasovanie v hitparáde je podporené aj rôznymi cenami. Hlasujúci môžu vyhrať bluetooth reproduktory a slúchadlá. Ocenený bude aj poslucháč, ktorý si správne tipne interpreta na prvom mieste hitparády. Hrať sa bude aj o exkluzívne kolekcie cédečiek legendárnych svetových interpretov. Počas siedmich dní budú hosťami v živom vysielaní slovenské hudobné hviezdy, ktoré v hitparáde zabodovali so svojimi pesničkami. Veľké finále hitparády bude v piatok popoludní moderovať Julo Viršík.hovorí hudobný šéf rádia Rasťo Bečaver.V roku 2016 poslucháči hlasovaním rozhodli o víťazstve skladby Hello speváčky Adele. TASR informoval PR manažér rádia Igor Guttler.