Rádioaktívny materiál v Nitre neskontaminoval ani prostredie,ani ľudí

V nitrianskej mestskej časti Krškany boli 10. januára 2017 hasiči, policajti i pracovníci kontrolného chemického laboratória. Podľa predbežných informácií sa na mieste našla nádoba s rádioaktívnym odpadom. Podľa prvých informácií mohli byť vystavené účinkom jeho žiarenia dve osoby, čo sa však nepotvrdilo. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 11. januára (TASR) – Rádioaktívny materiál, ktorý polícia našla v utorok 10. januára večer v nitrianskej mestskej časti Krškany, nespôsobil kontamináciu prostredia ani žiadnej osoby. Dokázali to kontrolné merania priamo na mieste, čo potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.skonštatovala.Nitrianski kriminalisti podľa slov Bruchterovej získali vlastnou vyhľadávacou činnosťou operatívnu informáciu, že na Roľníckej ulici v nitrianskej mestskej časti Krškany by sa mal nachádzať rádioaktívny materiál. Túto informáciu policajti v súčinnosti so špecialistami Prezídia Policajného zboru okamžite preverili. Na mieste bol v utorok 10. januára vo večerných hodinách nájdený kovový objekt. Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre potvrdili, že sa v ňom nachádza materiál emitujúci rádioaktívne žiarenie. Miesto bolo zabezpečené hliadkami polície a zdokumentované.Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Nitre začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok, vysoko rizikových biologických agensov a toxínov. V prípade preukázania viny hrozí v zmysle trestného zákona za tento skutok trest odňatia slobody na jeden až šesť rokov.