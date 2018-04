Radivojevič nespokojný s arbitrom: Ak sa bojí, nech sem ani nechodí

Branko Radivojevič, archívna snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Trenčín 13. apríla (TASR) - Prvý krok vo finálovej sérii Kaufland play off Tipsport Ligy vyšiel lepšie hokejistom Banskej Bystrice. Kým Tomáš Hrnka hovoril o zaslúženej výhre, kapitán Trenčína Branko Radivojevič soptil na rozhodcov.Radivojevič prišiel pred novinárov nahnevaný, Trenčanom sa nepáčili niektoré rozhodnutia arbitrov.uviedol kapitán Dukly.Hostia z Banskej Bystrice boli pochopiteľne spokojnejší. Mali lepší úvod, trikrát viedli a napokon v predĺžení aj rozhodli.povedal útočníkTomáš Hrnka.V stretnutí padlo dvanásť menších trestov a dva vyššie, oba inkasovali hráči Trenčína.dodal Hrnka. Dukla mala najväčšie šance v druhej tretine pri presilových hrách.poznamenal Radivojevič, ktorý sa v zápase blysol tromi bodmi. V celom play off podáva výborné výkony, aj preto sa na sociálnych sieťach čoraz viac objavujú komentáre, aby si to ešte s koncom kariéry v reprezentácii rozmyslel:Kapitána Dukly pochválil aj Hrnka, no ten dobre vie, že Trenčín nie je len o ňom.