Radivojevič sa už rozhodol: Akú pozíciu bude zastávať v Dukle Trenčín?

Na snímke Branko Radivojevič. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Trenčín 2. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Branko Radivojevič pokračuje v hráčskej profesionálnej kariére. Kapitán Dukly Trenčín sa dohodol s klubom na ročnej zmluve a v klube bude mať zároveň aj funkciu športového riaditeľa. Trenčiansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Radivojevič prišiel do Dukly Trenčín pred sezónou 2017/18. V pozícii kapitána doviedol "vojakov" až do finále Tipsport Ligy, v ktorom však Dukla podľahla Banskej Bystrici 3:4 na zápasy. Radivojevič odohral v sezóne celkovo 62 zápasov s bilanciou 24 gólov a 38 asistencií. Za výkony vo vyraďovacej časti získal ocenenie Zlatá korčuľa.Na ďalšej spolupráci s trenčianskym klubom sa dohodol aj brankár Michal Valent, jeho kolega Tomáš Hiadlovský však mieri do Francúzska.