Radivojevič sa vracia do Trenčína: Verím tomu, že pôjdeme inou cestou

Trenčín 12. mája (TASR) - Slovenský hokejový klub HC Dukla Trenčín získal do tímu skúseného 36-ročného útočníka Branka Radivojeviča. Ten sa vracia do družstva po dvoch rokoch strávených v českom Bílí Tygři Liberec.Bývalý slovenský reprezentant absolvuje prvýkrát po osemnástich rokoch kompletnú sezónu vo farbách Dukly.povedal Radivojevič.V libereckom drese sa tešil počas dvojročného pôsobenia z majstrovského titulu a striebra. Po tohtoročnom neúspešnom finále s Kometou Brno oznámil Radivojevič svoj návrat do Trenčína.uviedol odchovanec Trenčína.Dukla Trenčín zachraňovala účasť v Tipsport Lige až v baráži, takejto situácii by sa rada v ďalšej sezóne vyvarovala.uviedol Radivojevič pre oficiálnu klubovú stránku.