RADOSŤ: Michal Martikán vyhral preteky Svetového pohára v Nemecku

Finálové výsledky

K1ž: 1. Ricarda Funková (Nem.) 103,85 (0), 2. Jessica Foxová (Austr.) 106,31 (0), 3. Eva Terceljová (Slovin.) 109,17 (0), ...5. Jana DUKÁTOVÁ 112,22 (2), ...v semifinále 17. Elena Kaliská (obe SR) 117,84 (2)



C1m: 1. Michal MARTIKÁN (SR) 100,88 (2), 2. Sideris Tasiadis (Nem.) 101,57 (2), 3. Adam Burgess (V. Brit.) 101,76 (0), ...v semifinále 12. Matej Beňuš 105,09 (2), 16. Alexander Slafkovský (obaja SR) 106,60 (4)

Markkleeberg 2. júla (TASR) - Triumfom slovenského singlistu Michala Martikána sa skončilo finále 3. kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode. V nemeckom Markkleebergu zvíťazil s náskokom 0,69 sekundy pred Nemcom Siderisom Tasiadisom a 0,88 s pred Britom Adamom Burgessom. Okrem Martikán štartovala v nedeľnom finále aj kajakárka Jana Dukátová a obsadila 5. miesto.Finálová jazda Martikána bola síce oproti takmer dokonalej semifinálovej pomalšia, navyše sa dotkol 21. bránky, no na rozdiel od ďalších finalistov bola plynulá a najviac vyvážená. Martikán do historického počtu slovenských umiestení na stupňoch pridal už 242. zápis a 104. víťazstvo. Vo svojej vlastnej bilancii zaokrúhlil počet triumfov na rovných 20 (20-8-13). Na medailových stupňoch sa v pretekoch SP objavil po dvoch rokoch, keď v roku 2015 zvíťazil doma v L. Mikuláši. Markkleeberg mu doprial v SP triumf aj v roku 2011, teraz si ho po šiestich rokoch zopakoval.Martikán zvládol semifinále taktiež najlepšie zo všetkých s čistou jazdou časom 99,75 a ako jediný prelomil hranicu 100 sekúnd. Ďalší dvaja slovenskí singlisti sa pripravili o finálovú účasť trestnými sekundami, 12. Matej Beňuš na 12. bránke, 16. Alexander Slafkovský na 4. a 12-tej.Dukátová sa v silných valcoch vo finále dosť zdržala, aj na protiprúdnych bránkach sa dvakrát príliš pod ne dostala, dve trestné sekundy jej naskočili na 4. bránke a výsledkom bolo 5. miesto, so stratou na suverénnu domácu Ricardu Funkovú 8,37 s.V semifinále si Dukátová vyjazdila finále napriek tomu, že sa až trikrát dotkla jednej z 23 bránok. Pádlovala však rýchlo a postúpila z 8. priečky časom 113,61 (5) s nádejou, že pri čistej jazde môže skončiť oveľa lepšie. Elena Kaliská zabojovala, no 17. priečka v semifinále ju zaradila pomerne ďaleko za postupujúcu desiatku. O tom, aká bola trať náročná, napovedali aj ďalšie nezdary favoritiek, 13. Španielky Chourrautovej, 24. Češky Kudějovej, 29. Slovinky Krageljovej.