Radovan Znášik oznámil kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky

Na snímke kandidát na funkciu prezidenta SR Radovan Znášik počas tlačovej konferencie, na ktorej ohlásil svoju kandidatúru na funkciu prezidenta SR v roku 2019, v pondelok 4. septembra 2017 v Bratislave.

Bratislava 4. septembra (TASR) – Vôbec prvým uchádzačom, ktorý dnes oznámil záujem kandidovať na post prezidenta SR v roku 2019, je Radovan Znášik. "uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.odpovedal na otázku TASR, prečo sa rozhodol vstúpiť do politiky práve takýmto spôsobom.konštatoval Znášik. Podľa neho je nevyhnutné očistiť slovenskú politiku a spoločnosť od rozrastajúcej sa korupcie a klientelizmu, odpolitizovať justíciu, súdnictvo a vykonať reformy tak, aby súdna moc bola politicky nezávislá." zdôraznil, pričom by sa im priamo i zodpovedal. Tým by sa podľa neho dosiahla vyššia transparentnosť v justícii.V rámci boja proti korupcii má záujem vytvoriť protikorupčnú agentúru, ktorá by bola nezávislá od Národnej kriminálnej agentúry a polície. Neriešila by podľa neho vreckovú korupciu, ale vyšetrovala by tú politickú. Po vzore protikorupčnej agentúry v Rumunsku by podliehala priamo pod prokuratúru.Ďalej zdôraznil, že na Slovensku chýba hmotná zodpovednosť zamestnancov verejnej správy, kariérny rast by mali mať výhradne na základe odborných skúseností a nie politického členstva. Odpolitizovať by sa mala taktiež štátna správa.uzavrel.Radovan Znášik vyštudoval diplomatické štúdiá v Londýne a následne pracoval šesť rokov na Ministerstve životného prostredia SR. Po tom, ako získal štipendium japonskej vlády, v Tokiu študoval verejnú politiku. Od roku 2015 pracoval pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe na vysunutom pracovisku v Turkmenistane. Keďže sa mu na začiatku tohto roka narodilo dieťa, rozhodol sa vrátiť na Slovensko.Funkčné obdobie súčasného prezidenta SR Andreja Kisku uplynie v roku 2019. Kiska zatiaľ neoznámil, že sa o post hlavy štátu bude uchádzať opakovane.