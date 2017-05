Rafaela Nadala trápi pred vstupom do turnaja v Madride infekcia ucha

Na ilustračnej snímke španielsky tenista Rafael Nadal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 8. mája (TASR) - Španielskeho tenistu Rafaela Nadala trápi pred vstupom do turnaja ATP v Madride infekcia ucha. Aj napriek zdravotným problémom zasiahne do druhého kola, kde ho čaká Talian Fabio Fognini." povedal 30-ročný Španiel.Nadal trénuje aj napriek zdravotným problémom, ktoré by však nemali ovplyvniť jeho účasť v zápase: "Antukový špecialista prežíva zatiaľ skvelú sezónu. Po zraneniach sa Nadal opäť naštartoval k turnajovým triumfom, desiatykrát v kariére zvíťazil v Monte Carle a tiež aj v Barcelone. Na svojom konte už má celkovo 51 titulov z tohto povrchu. "" citovala agentúra DPA Nadala.